СМИ: финансирование кредита для Украины обойдется Германии в миллиарды евро

Согласно расчетам агентства, в долгосрочной перспективе для Германии это может означать дополнительные ежегодные расходы в размере 700 млн евро. DPA напомнило, что национальный вклад рассчитывается на основе экономической мощи каждой отдельной страны, а Венгрия, Словакия и Чехия договорились о том, что будут освобождены от финансирования пакета помощи Киеву.