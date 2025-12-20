Ричмонд
Орбан сравнил европейских политиков с охотниками за приведениями: политик опубликовал ролик

Орбан опубликовал видео с лидерами ЕС под песню из «Охотников за привидениями».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик, в котором использовал музыкальную композицию из фильма «Охотники за привидениями». В этом видео смонтированы кадры с участием европейских политиков, синхронизированные с текстом песни.

В тех моментах, где в песне говорится о странных и тревожных событиях («Если творится что-то странное по соседству с тобой» и «Если это что-то непонятное и выглядит нехорошо»), в ролике показаны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Части, где упоминаются сами «охотники», сопровождаются изображениями Виктора Орбана, Марин Ле Пен — лидера французской фракции «Национальное объединение», премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Ранее Орбан заявил, что решение лидеров Европейского союза взять кредит для военной помощи Киеву с последующим погашением за счёт будущих репараций с России делает современный ЕС похожим на Третий рейх.

