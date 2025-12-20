Путин поблагодарил сотрудников спецслужб за работу в условиях СВО

Видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Российский лидер также выразил признательность руководству и личному составу за слаженную работу в сложной обстановке и решительные действия по отражению угроз. В завершение Путин поздравил силовиков с наступающим 2026 годом, пожелав им здоровья и успехов.
«Крепкого здоровья и новых успехов вам и вашим близким!» — заключил Путин.
А 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.
