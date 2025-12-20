Ричмонд
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб за работу в условиях СВО

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём работника органов безопасности особо поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях специальной военной операции. В опубликованном на сайте Кремля обращении он отметил их роль в защите прав граждан и интересов государства.

Источник: Life.ru

Видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Российский лидер также выразил признательность руководству и личному составу за слаженную работу в сложной обстановке и решительные действия по отражению угроз. В завершение Путин поздравил силовиков с наступающим 2026 годом, пожелав им здоровья и успехов.

«Крепкого здоровья и новых успехов вам и вашим близким!» — заключил Путин.

А 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.