Еще одна платная достопримечательность: в Риме будет взиматься плата с туристов за посещение фонтана Треви

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение римского фонтана Треви скоро станет платным. Чтобы увидеть достопримечательность, путешественникам придется выложить два евро ($2,34). Об этом сообщил в пятницу мэр итальянской столицы Роберто Гуальтьери, передает «МИР 24».
По его словам, новая платежная система начнет действовать с февраля. Ожидается, что данная мера принесет городу 6,5 млн евро в год.
«Два евро — это совсем немного. И это приведет к уменьшению хаотичных потоков туристов», — цитирует градоначальника агентство Reuters. Мэр добавил, что жители Рима по-прежнему будут иметь бесплатный доступ к фонтану.
Туристам придется платить за вход на каменные ступени, окружающие чашу фонтана, в то время как небольшая площадь вокруг него, с которой открывается вид на монумент, останется открытой для всех.
Фонтан Треви, где, согласно традиции, посетители должны бросить монетку в воду, чтобы гарантировать себе возвращение в Рим, уже давно является главной туристической достопримечательностью.
Монумент, завершенный в 1762 году, является шедевром позднего барокко, изображающим Океана, бога всей воды, и символизирующим переменчивое настроение морей и рек мира. В этом году фонтан посетили уже девять миллионов человек.
Ранее в Венеции в пик туристического сезона была введена система платы за вход для туристов. А в Вероне начали взимать плату за посещение балкона, который ассоциируется с пьесой Шекспира «Ромео и Джульетта».-0-