ООН объявила, что все районы сектора Газа преодолели фазу голода

Ни один район в секторе Газа сейчас не находится в фазе голода. Такой вывод содержится в последнем анализе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). Документ опубликовали ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и ВОЗ.

Источник: Life.ru

Эксперты связывают улучшение ситуации с прекращением огня в октябре и расширением гуманитарного и торгового доступа.

Однако продовольственная безопасность остаётся хрупкой. Жители Газы по-прежнему сталкиваются с разрушенной инфраструктурой, отсутствием доходов и местного производства еды. Гуманитарные операции продолжают ограничивать.

Ранее Life.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию США по урегулированию в Газе. Документ предлагает создать временный «Совет мира» и разместить международные стабилизационные силы на два года. Россия и Китай при голосовании воздержались.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

