ООН объявила, что все районы сектора Газа преодолели фазу голода

Ни один район в секторе Газа сейчас не находится в фазе голода. Такой вывод содержится в последнем анализе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). Документ опубликовали ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и ВОЗ.