ООН объявила, что все районы сектора Газа преодолели фазу голода

Эксперты связывают улучшение ситуации с прекращением огня в октябре и расширением гуманитарного и торгового доступа.
Однако продовольственная безопасность остаётся хрупкой. Жители Газы по-прежнему сталкиваются с разрушенной инфраструктурой, отсутствием доходов и местного производства еды. Гуманитарные операции продолжают ограничивать.
Ранее Life.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию США по урегулированию в Газе. Документ предлагает создать временный «Совет мира» и разместить международные стабилизационные силы на два года. Россия и Китай при голосовании воздержались.
