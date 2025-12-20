Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

В операции были задействованы истребители и военные вертолеты.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США начали наносить удары с воздуха по расположениям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты. Были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше