NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США начали наносить удары с воздуха по расположениям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
В операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты. Были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше