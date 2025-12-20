Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле Эпштейна появились новые снимки Билла Клинтона

В деле по делу Джеффри Эпштейна фигурирует снимок Билла Клинтона с осужденной за торговлю людьми Гислейн Максвелл.

Источник: Аргументы и факты

В числе новых материалов по делу Джеффри Эпштейна появились новые фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На одном из снимков Клинтон запечатлён в бассейне вместе с Гислейн Максвелл, ранее осуждённой по делу о торговле людьми. На другой фотографии экс-президент, как утверждается, отдыхает в джакузи.

Кроме того, в деле фигурирует изображение картины, на которой, по имеющимся данным, Клинтон представлен в женской одежде.

Ранее.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше