В деле Эпштейна появились новые снимки Билла Клинтона

В числе новых материалов по делу Джеффри Эпштейна появились новые фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом сообщило издание Daily Mail.
На одном из снимков Клинтон запечатлён в бассейне вместе с Гислейн Максвелл, ранее осуждённой по делу о торговле людьми. На другой фотографии экс-президент, как утверждается, отдыхает в джакузи.
Кроме того, в деле фигурирует изображение картины, на которой, по имеющимся данным, Клинтон представлен в женской одежде.
