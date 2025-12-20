Рубио: Киев получает от США оружие, а против Москвы вводят санкции

«Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединённые Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Также Киев продолжает получать от Вашингтона разведывательные данные. По словам Марко Рубио, это происходит, потому что Украина не «является нулём с точки зрения национальных интересов» Америки.
