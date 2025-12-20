В Майами завершились переговоры Уиткоффа с Украиной, Германией и Францией

В Майами завершилась встреча Стива Уиткоффа с переговорщиками от Украины, Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщил глава украинской переговорной группы Рустем Умеров.
«Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал Умеров в соцсетях.
Также в ближайшие дни в США ожидается встреча между Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
Ранее сообщалось, что организация, отвечающая за выбор подрядчиков и финансовые потоки в рамках восстановления Украины, будет находиться под руководством спецпосланника президента США Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.
По словам главы Белого дома, Уиткофф стал спецпосланником благодаря своим способностям заключать мирные сделки «без риска начала третьей мировой войны». За 20 лет общения с Уиткоффом Трамп понял, что у него «наилучший характер».