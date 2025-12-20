Ричмонд
В Майами завершились переговоры Уиткоффа с Украиной, Германией и Францией

В ближайшие дни в США состоится встреча Уиткоффа и спецпредставителя президента РФ Дмитриева.

Источник: Комсомольская правда

В Майами завершилась встреча Стива Уиткоффа с переговорщиками от Украины, Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщил глава украинской переговорной группы Рустем Умеров.

«Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал Умеров в соцсетях.

Также в ближайшие дни в США ожидается встреча между Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Ранее сообщалось, что организация, отвечающая за выбор подрядчиков и финансовые потоки в рамках восстановления Украины, будет находиться под руководством спецпосланника президента США Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

По словам главы Белого дома, Уиткофф стал спецпосланником благодаря своим способностям заключать мирные сделки «без риска начала третьей мировой войны». За 20 лет общения с Уиткоффом Трамп понял, что у него «наилучший характер».

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
