Путин назвал причину цифрового суверенитета в России: что сказал президент

Россия входит в тройку мировых лидеров по уровню цифрового суверенитета наряду с Китаем и США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Россия одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом. Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и теперь Россия», — сказал российский глава в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин отметил, что основной причиной проблем с зарубежными мессенджерами в России стало нежелание стран, где они созданы, подчиняться местным законам.
Тогда же российский глава поддержал создание национального мессенджера MAX, назвав его правильным проектом, и предположил, что на этом рынке сохранится конкурентная среда.
При этом канал «Кремль Новости», который в мессенджере MAX принадлежит Путину, преодолел рубеж в 1 млн подписчиков.
В рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря, президент сделал ряд важных и актуальных заявлений.
По словам Путина, Россия даст жесткий ответ на удары по гражданским танкерам в Средиземном море. Президент предупредил, что любые угрозы такого типа будут уничтожены, а такие провокации могут вызвать невиданную эскалацию и обернуться серьезным конфликтом.
Кроме этого, глава государства, отвечая на вопрос о возможности новых СВО, заявил, что подобных операций не планируется, однако это зависит от выполнения одного принципиального условия. По словам Путина, для выполнения этого принципа другие государства должны уважать Россию и её интересы, как она сама раньше старалась учитывать чужие.
Зарубежные СМИ, рассказывая о мероприятии «Итоги года» с участием Путина, описывали его как традиционную новогоднюю пресс-конференцию. Reuters, организовавшее прямую трансляцию с переводом, подчеркнуло разнообразие тем вопросов: по их выражению, россияне интересовались «всем — от рыбы до инопланетян».