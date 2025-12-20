Сийярто заявил, что главе МИД Украины Сибиге следует быть скромнее

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал своего украинского коллегу Андрея Сибигу быть более сдержанным в высказываниях после его утверждения о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом он написал в соцсети Х 19 декабря.
Как известно, Сибига заявил, что Орбан якобы является «самым ценным активом России в Европе».
«Вам следует быть немного скромнее. Я много раз говорил вам, поэтому позвольте мне повторить: ваш конфликт с Россией — это не наш конфликт, и мы не готовы подвергать риску безопасность венгерского народа», — написал министр иностранных дел Венгрии.
Он подчеркнул, что из украинского импорта Венгрия получает 58% газа и 44% электроэнергии.
