Зеленский заявил, что не держится за президентский пост и готов провести выборы

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что проживающим на территории РФ украинцам следует предоставить возможность проголосовать, если на Украине состоятся выборы. Их организаторы должны учесть этот важный момент, подчеркнул российский лидер. Кроме того, глава Кремля подчеркнул, что Россия готова подумать над запретом на удары по Украине в день выборов.