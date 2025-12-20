Ричмонд
Зеленский заявил, что не держится за президентский пост и готов провести выборы

Владимир Зеленский не будет держаться за свой пост на Украине и готов к проведению выборов президента. Об этом он заявил в беседе с группой польских СМИ.

Источник: Life.ru

«Я абсолютно не намерен держаться за президентское кресло… Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов», — сказал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что проживающим на территории РФ украинцам следует предоставить возможность проголосовать, если на Украине состоятся выборы. Их организаторы должны учесть этот важный момент, подчеркнул российский лидер. Кроме того, глава Кремля подчеркнул, что Россия готова подумать над запретом на удары по Украине в день выборов.

