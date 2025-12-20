Хегсет: США объявили месть ИГИЛ* в Сирии в ответ на нападение в районе Пальмиры

При этом министр уточнил, что эта операция не является началом войны, а выступает в качестве «объявления мести». По данным газеты The New York Times, в операции были задействованы истребители и военные вертолёты, которые атаковали десятки объектов террористов и склады с оружием. Хегсет добавил, что операция по уничтожению боевиков продолжится.