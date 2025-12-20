Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: США объявили месть ИГИЛ* в Сирии в ответ на нападение в районе Пальмиры

США начали антитеррористическую операцию в Сирии в ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире. Об этом заявил министр войны Штатов Пит Хегсет.

Источник: Life.ru

«Ранее сегодня американские войска начали операцию “Ястребиный удар” в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — написал Хегсет в соцсети X.

При этом министр уточнил, что эта операция не является началом войны, а выступает в качестве «объявления мести». По данным газеты The New York Times, в операции были задействованы истребители и военные вертолёты, которые атаковали десятки объектов террористов и склады с оружием. Хегсет добавил, что операция по уничтожению боевиков продолжится.

Напомним, в результате нападения в районе Пальмиры погибли американские военнослужащие и переводчик. «Очень серьёзные» ответные меры обещал после случившегося президент США Дональд Трамп.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше