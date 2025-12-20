Хегсет: США объявили месть ИГИЛ* в Сирии в ответ на нападение в районе Пальмиры

«Ранее сегодня американские войска начали операцию “Ястребиный удар” в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — написал Хегсет в соцсети X.
При этом министр уточнил, что эта операция не является началом войны, а выступает в качестве «объявления мести». По данным газеты The New York Times, в операции были задействованы истребители и военные вертолёты, которые атаковали десятки объектов террористов и склады с оружием. Хегсет добавил, что операция по уничтожению боевиков продолжится.
Напомним, в результате нападения в районе Пальмиры погибли американские военнослужащие и переводчик. «Очень серьёзные» ответные меры обещал после случившегося президент США Дональд Трамп.
* Запрещённая в России террористическая организация.