«Минюст США предложил мне встать в очередь»: Захарова отреагировала на документы по делу Эпштейна

Захарова: США предложили встать в очередь, чтобы посмотреть файлы Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ее точка зрения изменилась 20 декабря 2025 года, когда американский Минюст предоставил доступ к документам по делу Джеффри Эпштейна. В них, как она сообщила, фигурируют те самые западные критики, которые читали России лекции о ценностях. Причем они запечатлены в компрометирующих ситуациях. Об этом она проинформировала в Telegram-канале.

«Ну то есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть “файлы Эпштейна”. А там, как я поняла, все западные “учителя жизни”», — написала дипломат. Кроме этого, Захарова в шутливой форме уточнила, что стоит в очереди за Владимиром Соловьевым, а впереди — «активная блондинка» из Белого дома. Ранее ФБР США начало публикацию архивов по дегу финансиста Эпштейна.

