«Минюст США предложил мне встать в очередь»: Захарова отреагировала на документы по делу Эпштейна

«Ну то есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть “файлы Эпштейна”. А там, как я поняла, все западные “учителя жизни”», — написала дипломат. Кроме этого, Захарова в шутливой форме уточнила, что стоит в очереди за Владимиром Соловьевым, а впереди — «активная блондинка» из Белого дома. Ранее ФБР США начало публикацию архивов по дегу финансиста Эпштейна.