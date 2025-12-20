Высказывания президента России Владимира Путина, прозвучавшие в ходе прямой линии и касающиеся ослабления позиций Европы из-за отказа от сотрудничества с Россией, находят поддержку у президента США Дональда Трампа и его сторонников. Такое мнение в интервью телеканалу Welt высказал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.
Эксперт отметил, что подобная риторика, в которой Европейский союз предстает как громоздкая либеральная бюрократическая структура, ведущая континент к упадку, хорошо воспринимается в политическом лагере Трампа. По его оценке, такие оценки усиливают идеологический разрыв между США и европейскими странами.
Грессель также подчеркнул, что подобная позиция российского лидера способна ещё больше осложнить положение европейцев. Он указал, что на фоне и без того напряжённых отношений с Трампом это создаёт для Европы дополнительные политические и внешнеполитические трудности.
Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что российский президент Владимир Путин во время прямой линии подал однозначный сигнал Западу.