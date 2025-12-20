Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Welt: речь Путина нашла отклик у Трампа из-за позиции по Европе

Высказывания Путина о Европе в ходе прямой линии соответствуют взглядам команды президента США.

Источник: Аргументы и факты

Высказывания президента России Владимира Путина, прозвучавшие в ходе прямой линии и касающиеся ослабления позиций Европы из-за отказа от сотрудничества с Россией, находят поддержку у президента США Дональда Трампа и его сторонников. Такое мнение в интервью телеканалу Welt высказал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

Эксперт отметил, что подобная риторика, в которой Европейский союз предстает как громоздкая либеральная бюрократическая структура, ведущая континент к упадку, хорошо воспринимается в политическом лагере Трампа. По его оценке, такие оценки усиливают идеологический разрыв между США и европейскими странами.

Грессель также подчеркнул, что подобная позиция российского лидера способна ещё больше осложнить положение европейцев. Он указал, что на фоне и без того напряжённых отношений с Трампом это создаёт для Европы дополнительные политические и внешнеполитические трудности.

Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что российский президент Владимир Путин во время прямой линии подал однозначный сигнал Западу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше