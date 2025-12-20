Слова президента России Владимира Путина о том, что Европейский союз утрачивает свои позиции, нашли поддержку у американского лидера Дональда Трампа и его сторонников. Такой необычный вывод в интервью телеканалу Welt сделал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.
«Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников», — уточнил военный специалист.
Он считает, что подобные высказывания российского лидера способны сделать жизнь европейцев, испытывающих напряженные отношения с главой Белого дома, «еще сложнее».
Ранее сам Путин высказался о конфликте между европейскими политическими элитами и Трампом, указав, что в этой ситуации нет ничего неожиданного и удивительного.