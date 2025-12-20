Захарова: Минюст США «предложил» встать в очередь к файлам Эпштейна

«Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью. В очередях за квартирами и дачами нас не было, так никто не знал, “кто последний” и “где конец” — они были закольцованы, — отметила дипломат. — Ну то есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть “файлы Эпштейна”.