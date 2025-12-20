FT: Мелони и Макрон стали убийцами плана ЕС по российским активам

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, оба лидера усомнились, что их страны согласятся на финансовые гарантии, которые предложила Бельгия для распределения рисков по возможному возврату кредита.
«Убийцей проекта стала Мелони», — говорится в статье.
Отмечается, что Макрон в ходе обсуждения «в основном отмалчивался».
Ранее именно Мелони называли «убийцей» идеи, которую в СМИ окрестили «кражей века» у России. По данным издания, Макрон и Мелони испугались, когда Бельгия предложила совместно нести юридические и финансовые риски изъятия активов РФ. Их беспокоило, что парламенты одобрят такие гарантии — чего они сами не хотели.
