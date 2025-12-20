Ричмонд
FT: Мелони и Макрон стали убийцами плана ЕС по российским активам

План выделения Украине кредита на €90 млрд за счёт замороженных российских активов в ЕС не прошёл из-за позиции премьера Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, оба лидера усомнились, что их страны согласятся на финансовые гарантии, которые предложила Бельгия для распределения рисков по возможному возврату кредита.

«Убийцей проекта стала Мелони», — говорится в статье.

Отмечается, что Макрон в ходе обсуждения «в основном отмалчивался».

Ранее именно Мелони называли «убийцей» идеи, которую в СМИ окрестили «кражей века» у России. По данным издания, Макрон и Мелони испугались, когда Бельгия предложила совместно нести юридические и финансовые риски изъятия активов РФ. Их беспокоило, что парламенты одобрят такие гарантии — чего они сами не хотели.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

