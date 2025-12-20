«Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — сказал Мирошник.
После переговоров с руководством ЕС в Брюсселе Зеленский 19 декабря прибыл с визитом в Польшу.
При этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий выдвинул обвинение в адрес президента Кароля Навроцкого, указав на нарушение им Конституции. Причина — встреча Навроцкого с киевским главарем, проведенная без присутствия членов правительства, что противоречит основным законам страны.