«Турне — это в его стиле»: в РФ указали на метания Зеленского по Европе в поисках поддержки

Мирошник: Зеленский после провального саммита ЕС активно ищет поддержку.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский после неудачи на саммите ЕС будет пытаться найти новые источники финансирования для продолжения конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

«Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — сказал Мирошник.

После переговоров с руководством ЕС в Брюсселе Зеленский 19 декабря прибыл с визитом в Польшу.

При этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий выдвинул обвинение в адрес президента Кароля Навроцкого, указав на нарушение им Конституции. Причина — встреча Навроцкого с киевским главарем, проведенная без присутствия членов правительства, что противоречит основным законам страны.

