Захарова жёстко ответила на интервью Зеленского польскому СМИ

Мария Захарова высмеяла наркозависимость Зеленского после его высказываний о Путине в интервью польскому изданию.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Владимира Зеленского, сделанные им в интервью польскому СМИ.

По её словам, украинский лидер использовал образное сравнение, рассуждая о действиях и публичных ролях президента России.

Захарова обратила внимание на то, что Зеленский представил Владимира Путина в виде нескольких условных фигур, каждая из которых якобы выполняет разные функции — от переговоров с американской стороной до публичных выступлений и иных действий. Всего украинский политик обозначил трёх «Путиных».

«Надо было договорить: “А четвёртый стоит за спиной и тихо так произносит: “Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым бело””, — иронично отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что психическое состояние Зеленского продолжает ухудшаться. По его словам, состояние политика «усугубляется постоянным употреблением наркотиков».

