Захарова жёстко ответила на интервью Зеленского польскому СМИ

Захарова обратила внимание на то, что Зеленский представил Владимира Путина в виде нескольких условных фигур, каждая из которых якобы выполняет разные функции — от переговоров с американской стороной до публичных выступлений и иных действий. Всего украинский политик обозначил трёх «Путиных».