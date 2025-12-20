«Занимаемся поиском»: власти Ульяновска ищут мужчину, который пожаловался Путину на жизнь

Власти Ульяновска сейчас пытаются установить личность автора обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщается, что жизнь в городе «напоминает XIX век». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Действительно, мы занимаемся поиском автора данного обращения, чтобы выяснить, какие аспекты жизни он имел в виду. Нам было бы полезно, если бы автор дал о себе знать, чтобы мы могли обсудить упомянутые им проблемы более подробно и предметно», — отметил представитель пресс-службы.
Также в источнике подчеркнули, что история Симбирска (старое название Ульяновска) XIX века была насыщенной и разнообразной. Жители проявляли мужество и героизм в ходе Отечественной войны 1812 года, а также в русско-турецких войнах 1853−1856 и 1877−1878 годов.
Помимо этого, администрация отметила, что в XIX веке город активно развивался. В конце столетия была построена железнодорожная линия от Москвы до Симбирска, что способствовало развитию торговли, ремесел и предпринимательства. В этот период начали создавать основы для электрификации и системы водоснабжения: появился первый городской водопровод.
Напомним, президент Владимир Путин, выступая на мероприятии «Итоги года», обратил внимание на обращение из Ульяновской области, где местные жители говорили, что их условия жизни сравнимы с уровнем XIX века.