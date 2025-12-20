Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди файлов Эпштейна оказалась фотография экс-президента США Клинтона в джакузи

В числе обнародованных министерством юстиции США 19 декабря файлов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации, была обнаружена фотография 42-го американского президента Билла Клинтона в джакузи. Это следует из обнародованных минюстом Соединенных Штатов материалов, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: ТАСС

На одном из кадров экс-глава Белого дома лежит в воде, заломив при этом себе руки за голову. Рядом с ним располагается человек, лицо которого скрыто. На другой фотографии Клинтон плавает в оформленном в греческом стиле бассейне в окружении двух женщин.

Кроме того на снимке, на котором облаченные в шелковые узорчатые рубашки Клинтон и Эпштейн стоят приобнявшись.

Минюст США приступил к публикации файлов Эпштейна в этот же день после того, как 19 ноября президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 декабря пошутила об очереди из желающих ознакомиться с рассекреченными на сайте минюста США документами.

Первая часть документов, содержащая имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста, была опубликована в январе 2024 года. Среди выложенного фигурировали материалы, на которых были так или иначе запечатлены Билл Клинтон, британский принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше