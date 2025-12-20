Среди файлов Эпштейна оказалась фотография экс-президента США Клинтона в джакузи

На одном из кадров экс-глава Белого дома лежит в воде, заломив при этом себе руки за голову. Рядом с ним располагается человек, лицо которого скрыто. На другой фотографии Клинтон плавает в оформленном в греческом стиле бассейне в окружении двух женщин.
Кроме того на снимке, на котором облаченные в шелковые узорчатые рубашки Клинтон и Эпштейн стоят приобнявшись.
Минюст США приступил к публикации файлов Эпштейна в этот же день после того, как 19 ноября президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 декабря пошутила об очереди из желающих ознакомиться с рассекреченными на сайте минюста США документами.
Первая часть документов, содержащая имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста, была опубликована в январе 2024 года. Среди выложенного фигурировали материалы, на которых были так или иначе запечатлены Билл Клинтон, британский принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс.