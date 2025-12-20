Al Hadath: США провели вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

По его информации, ВВС США «провели новую волну атак на укрытия и штабы ИГ», расположенные в северных сирийских регионах. Отмечается, что основной удар пришелся по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.
Кроме того, как свидетельствует Al Hadath, американская авиация совершила налеты на базы террористов в сельской местности провинций Хомс и Ракка, а также близ города Тадмор, на окраине которого расположен историко-архитектурный комплекс Пальмира. Именно в этом районе 13 декабря были убиты двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик.
Перед началом ночной операции против ИГ, как указывает телеканал, военными США были определены не менее 50 целей ИГ в северных сирийских провинциях. Были ли удары нанесены по всем ранее идентифицированным позициям террористов, информации пока не имеется.
В настоящее время бомбардировки на севере Сирии прекратились, однако самолеты ВВС США продолжают патрулировать местность.