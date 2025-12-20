Al Hadath: США провели вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

Кроме того, как свидетельствует Al Hadath, американская авиация совершила налеты на базы террористов в сельской местности провинций Хомс и Ракка, а также близ города Тадмор, на окраине которого расположен историко-архитектурный комплекс Пальмира. Именно в этом районе 13 декабря были убиты двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик.