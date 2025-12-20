Украинцев предупредили о росте цен на топливо из-за разрушения моста через Дунай

Эксперт Дмитрий Лёушкин предупредил, что повреждение моста на трассе Одесса-Рени в районе Маяков может парализовать до 60% импорта топлива на Украину. По его словам, разрушение этого объекта приведёт к блокировке логистики с Измаилом, через который идёт основной поток поставок, и спровоцирует рост цен, дефицит бензовозов и поэтапные остановки АЗС.