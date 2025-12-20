Ричмонд
Украинцев предупредили о росте цен на топливо из-за разрушения моста через Дунай

Эксперт Дмитрий Лёушкин предупредил, что повреждение моста на трассе Одесса-Рени в районе Маяков может парализовать до 60% импорта топлива на Украину. По его словам, разрушение этого объекта приведёт к блокировке логистики с Измаилом, через который идёт основной поток поставок, и спровоцирует рост цен, дефицит бензовозов и поэтапные остановки АЗС.

Лёушкин отметил, что для восстановления потока потребуется около недели, пока не будет налажена альтернативная логистика через Молдавию и Румынию. Он также подчеркнул, что каждая такая проблема обнажает дефицит водителей для бензовозов.

При этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что после ударов по Одесской области повышения цен на топливо не будет.

Напомним, российские войска нанесли удар по ключевому мосту через Дунай в Одесской области, используя дрон-камикадзе «Герань-2». Кадры появились в социальных сетях украинских изданий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.