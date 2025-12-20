Reuters: Дмитриев летит в Майами на встречу с Уиткоффом

19 декабря США и Украина начали новый раунд переговоров об урегулировании конфликта. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, который участвовал во встрече, заявил, что Киев договорился с американскими и европейскими партнерами продолжать совместную работу. По информации Politico, переговоры США и России назначены на 20 и 21 декабря.