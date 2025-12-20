Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Дмитриев летит в Майами на встречу с Уиткоффом

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев направляется в Майами для переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, пишет Reuters со ссылкой на источник. Ранее в Майами завершились переговоры США и Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — уточнил российский источник агентства.

19 декабря США и Украина начали новый раунд переговоров об урегулировании конфликта. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, который участвовал во встрече, заявил, что Киев договорился с американскими и европейскими партнерами продолжать совместную работу. По информации Politico, переговоры США и России назначены на 20 и 21 декабря.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше