Reuters: Дмитриев летит в Майами на встречу с Уиткоффом

«Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются», — уточнил российский источник агентства.
19 декабря США и Украина начали новый раунд переговоров об урегулировании конфликта. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, который участвовал во встрече, заявил, что Киев договорился с американскими и европейскими партнерами продолжать совместную работу. По информации Politico, переговоры США и России назначены на 20 и 21 декабря.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше