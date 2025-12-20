Al Hadath: международная коалиция нанесла ракетный удар по ИГИЛ в Сирии

Власти Сирии также заявили о намерении продолжать и усиливать борьбу с ИГИЛ во всех районах страны, где группировка всё ещё представляет угрозу. В МИД САР подтвердили приверженность противодействию терроризму, подчеркнули недопустимость сохранения убежищ боевиков на сирийской территории и призвали США и страны коалиции поддержать усилия Дамаска для защиты мирного населения.