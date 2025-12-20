Al Hadath: международная коалиция нанесла ракетный удар по ИГИЛ в Сирии

Международная коалиция нанесла ракетные удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* на территории Сирии. По информации телеканала Al Hadath, атаки осуществлялись с военной базы, расположенной в провинции Хасеке.
Удары были направлены по укрытиям боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, при этом коалиция использовала базу Аш-Шаддади в Хасеке. Одновременно с ракетными атаками по целям наносились авиаудары, в операции были задействованы как минимум шесть боевых самолётов коалиционных сил.
Власти Сирии также заявили о намерении продолжать и усиливать борьбу с ИГИЛ во всех районах страны, где группировка всё ещё представляет угрозу. В МИД САР подтвердили приверженность противодействию терроризму, подчеркнули недопустимость сохранения убежищ боевиков на сирийской территории и призвали США и страны коалиции поддержать усилия Дамаска для защиты мирного населения.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, который готовили спецслужбы Украины и террористы из ИГИЛ.
* Запрещенная в России террористическая организация.