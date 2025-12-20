Детектив НАБУ Магамедрасулов рассказал об избиении сотрудниками СБУ

В августе Life.ru сообщал, что Магамедрасулова и его отца подозревают в выращивании технической конопли в Житомирской области с целью продажи в Россию. Также их обвиняют в связях с фигурами, влияющими на работу НАБУ. СБУ утверждает, что отец и сын вели переписку с «представителем агрокомпании Дагестана» о реализации продукции. В деле есть записи звонков, переписка и договорённости о встречах в странах ЕС.