Детектив НАБУ Магамедрасулов рассказал об избиении сотрудниками СБУ

«Ко мне пришли около 15 человек, вооружённых карабинами, пистолетами, щитами и стробоскопами. Меня поставили на колени, уложили на пол, начали бить по туловищу, ломать суставы. Чувствовал, что я террорист номер один», — рассказал Магамедрасулов.
Он добавил, что следователи СБУ получили доступ к его телефону, который изъяли при обыске. По его словам, против него задействовали огромные ресурсы — целое управление работало и в СБУ, и в прокуратуре.
В августе Life.ru сообщал, что Магамедрасулова и его отца подозревают в выращивании технической конопли в Житомирской области с целью продажи в Россию. Также их обвиняют в связях с фигурами, влияющими на работу НАБУ. СБУ утверждает, что отец и сын вели переписку с «представителем агрокомпании Дагестана» о реализации продукции. В деле есть записи звонков, переписка и договорённости о встречах в странах ЕС.
