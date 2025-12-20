Стал известен самый важный спонсор Зеленского

По словам дипломата, решения о ключевых объемах финансирования и поставок вооружений Украине принимаются ограниченным кругом западных столиц. Он указал, что именно от позиции Германии, институтов Евросоюза и британского руководства зависит, будут ли действующие схемы поддержки сохранены в прежнем виде или изменятся. Остальные контакты Киева с зарубежными лидерами, как отметил Мирошник, носят в основном политический и символический характер.