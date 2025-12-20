В РФ рассказали о попытках Зеленского найти альтернативу финансированию ЕС.
Основные финансовые потоки в поддержку Украины формируются в Германии при участии структур Евросоюза и Великобритании. Такое мнение высказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, комментируя новые зарубежные поездки Владимира Зеленского и его переговоры с западными партнерами о продолжении помощи Киеву.
«Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу», — сказал Мирошник газете «Известия».
По словам дипломата, решения о ключевых объемах финансирования и поставок вооружений Украине принимаются ограниченным кругом западных столиц. Он указал, что именно от позиции Германии, институтов Евросоюза и британского руководства зависит, будут ли действующие схемы поддержки сохранены в прежнем виде или изменятся. Остальные контакты Киева с зарубежными лидерами, как отметил Мирошник, носят в основном политический и символический характер.
На проходившем в Брюсселе саммите Европейского союза участники договорились о предоставлении Украине беспроцентного займа на сумму 90 млрд евро. В то же время инициатива по изъятию российских активов за рубежом в пользу Киева фактически провалилась. Лоббисты этой меры не смогли добиться согласия Бельгии, которая является главным держателем российских средств, на одобрение так называемого репарационного кредита.
Ряд западных СМИ уже охарактеризовали такое решение как «политическое поражение» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. По оценкам экспертов, принятое Брюсселем решение следует рассматривать не столько как компромисс, сколько как признак углубляющегося системного кризиса внутри Европейского союза, пишет RT.