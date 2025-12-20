Президент РФ Владимир Путин признался, что влюблен

Президент России Владимир Путин неожиданно признался в том, что он влюблен. Об этом глава государства рассказал 19 декабря во время «Прямой линии».
Разговор начался с вопроса журналиста о личных чувствах президента: «Владимир Владимирович, вы влюблены?» На что российский лидер ответил прямо и лаконично, подтвердив свои эмоции: «Да, это ответ на завершающую часть вашего вопроса».
В ходе данной пресс-конференции президент также коснулся темы любви с первого взгляда, подчеркнув, что такое чувство «действительно существует».
Лидер страны также рассказал о том, что не испытывает стыда за своих друзей, подчеркнув, что люди, которых он считает близкими, ведут себя достойно. Путин выделил, что истинная дружба всегда базируется на бескорыстии и добавил, что в его положении появляется искушение воспользоваться своим статусом.
В этом же выступлении Владимир Путин отвечал на вопрос о том, какая черта характера в себе ему не нравится. По его словам, учитывая публичность собственной жизни, не всегда уместно обсуждать это открыто, поэтому каждый волен самостоятельно делать выводы.
«Вся моя жизнь — она практически на виду. Говорить — только давать повод для ненужных пересудов, пускай люди сами сделают выводы. Они есть, как и у любого человека», — сказал Путин.
Известно, что за 4 часа 28 минут «Прямой линии» российский лидер ответил на 103 вопроса. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов спросил у президента о программе «Время героев» в рамках подведения итогов года, интересуясь, следит ли Путин лично за её реализацией и как долго она будет действовать.
Глава государства рассказал, что многие участники СВО уже занимают высокие должности в региональных администрациях, возглавляют регионы, работают в министерствах и аппарате президента.
Также военный корреспондент KP.RU Александр Коц подчеркнул, что Путин во время прямой конференции окончательно снял главный вопрос по СВО.
