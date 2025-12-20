WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной

Москва стремится вернуть русский язык в украинские медиапространство и образование после окончания конфликта. Пункт о признании русского официальным государственным языком на Украине был в первоначальном варианте плана США. Киев заявляет, что ограничение работы российских СМИ необходимо для «пресечения дезинформации и пропаганды насилия». Согласно опросам, на которые ссылается NYT, около 32% украинцев говорят дома по-русски или по-русски и по-украински, при этом 58% респондентов считают, что русский язык больше не должен преподаваться в украинских школах (по сравнению с 8% в 2019 году).