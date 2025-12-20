WSJ назвала пять препятствий для мира между Россией и Украиной

Издание называет пять ключевых препятствий для достижения мира:
Вопрос территорий
Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, а Киев отказывается уступать территории, называя это нарушением Конституции. В то же время США оказывают давление на Украину, добиваясь, чтобы она выполнила требование России ради скорейшего прекращения конфликта. Российский президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что в случае отказа от диалога «Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем».
Отказ Украины от стремления в НАТО
Хотя Киев признал, что план США не предполагает присоединения Украины к военному альянсу, президент Владимир Зеленский отверг требования о том, чтобы страна отказалась от стремления присоединиться к блоку в будущем, указав, что любые изменения Конституции по этому вопросу должны решать граждане Украины, а не внешние игроки. Россия выступает против присоединения Украины к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус соседней страны входят в число условий урегулирования, которые озвучивал Путин.
Численность украинской армии
Первоначально США предложили сократить численность ВСУ до 600 тыс. человек, Украина и европейские страны призвали повысить лимит до 800 тыс. (по словам Зеленского, к началу 2025 года в ВСУ служили 880 тыс. солдат и офицеров). Киев настаивает, что самостоятельное определение структуры и размера вооруженных сил — его суверенное право. В российском меморандуме об урегулировании, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле летом, есть пункт об установлении предельной численности ВСУ.
Статус русского языка на Украине
Москва стремится вернуть русский язык в украинские медиапространство и образование после окончания конфликта. Пункт о признании русского официальным государственным языком на Украине был в первоначальном варианте плана США. Киев заявляет, что ограничение работы российских СМИ необходимо для «пресечения дезинформации и пропаганды насилия». Согласно опросам, на которые ссылается NYT, около 32% украинцев говорят дома по-русски или по-русски и по-украински, при этом 58% респондентов считают, что русский язык больше не должен преподаваться в украинских школах (по сравнению с 8% в 2019 году).
Контроль над Запорожской АЭС
Киев критикует предложение США о разделении управления над крупнейшей в Европе атомной станцией между Россией и Украиной, указывая на отсутствие договоренностей по ряду вопросов, в том числе об обеспечении безопасности объекта. Путин заявлял, что Москва не исключает сотрудничества с Вашингтоном в вопросах безопасности и эксплуатации АЭС. В то же время в российском МИДе отмечали, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций.
Первоначальный план США включал 28 пунктов, The Wall Street Journal писала, что, работая над ним, в Вашигтоне консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Впоследствии документ сократили до 20 пунктов, Зеленский говорил, что из него убрали все «откровенно антиукраинские» положения.
Новая версия обсуждалась на переговорах Украины, США и стран Европы в Берлине