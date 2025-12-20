Захарова дала дельный совет Зеленскому

Захарова высмеяла слова Зеленского о Путине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российском лидере Владимире Путине и призвала его «перестать употреблять», так как у него выборы «на носу». Заявление дипломат сделала в своем telegram-канале, подчеркнув, что слова украинского лидера, по ее мнению, связаны с его личным состоянием.
«Надо было договорить: “А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: “Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело””, — написала Захарова. Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала риторику Зеленского, который ранее допустил резкие выражения в адрес Путина в одном из последних публичных выступлений.
Сам Зеленский заявил, что не будет держаться за свой пост и не против проведения выборов на Украине. Во время объединенного формата «Прямая линия» и большой пресс-конференции Путин заявил, что Москва может поставить вопрос о предоставлении проживающим в России гражданам Украины права участия в выборах президента Украины, передает RT.