Американцы и европейцы завершили переговоры с Умеровым в США

«Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнёрами. Договорились с нашими американскими партнёрами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал Умеров.
Он добавил, что проинформировал президента Владимира Зеленского об итогах встречи.
Напомним, Умеров начал новый раунд консультаций с США 19 декабря. К обсуждениям привлекли ключевых европейских партнёров. По его словам, Вашингтон подключил Германию, Францию и Великобританию, а с другими европейскими странами Киев провёл предварительные переговоры.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.