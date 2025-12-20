Ричмонд
Американцы и европейцы завершили переговоры с Умеровым в США

Переговоры Украины с американскими и европейскими партнёрами завершились. Стороны согласовали дальнейшие действия. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своём Telegram-канале.

«Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнёрами. Договорились с нашими американскими партнёрами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал Умеров.

Он добавил, что проинформировал президента Владимира Зеленского об итогах встречи.

Напомним, Умеров начал новый раунд консультаций с США 19 декабря. К обсуждениям привлекли ключевых европейских партнёров. По его словам, Вашингтон подключил Германию, Францию и Великобританию, а с другими европейскими странами Киев провёл предварительные переговоры.

