Захарова: Минюст США «предложил» встать в очередь к файлам Эпштейна

Захарова иронично отметила, что хорошо знакома с феноменом очередей ещё с советских времён, напомнив о повседневных реалиях 1980-х годов. По её словам, накопленный тогда опыт позволял считать, что тема очередей ей полностью понятна, однако ситуация с доступом к материалам американского расследования стала для неё неожиданным продолжением этого жизненного урока.