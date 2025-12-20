Ричмонд
Захарова: Минюст США «предложил» встать в очередь к файлам Эпштейна

Мария Захарова сообщила, что Минюст США фактически предложило ей дождаться своей очереди для ознакомления с «файлами Эпштейна».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Министерство юстиции США фактически предложило ей дождаться своей очереди для ознакомления с так называемыми «файлами Эпштейна». В подтверждение своих слов она опубликовала в Telegram-канале скриншот с сайта американского ведомства.

Захарова иронично отметила, что хорошо знакома с феноменом очередей ещё с советских времён, напомнив о повседневных реалиях 1980-х годов. По её словам, накопленный тогда опыт позволял считать, что тема очередей ей полностью понятна, однако ситуация с доступом к материалам американского расследования стала для неё неожиданным продолжением этого жизненного урока.

В своём комментарии дипломат также саркастически охарактеризовала содержимое упомянутых материалов, намекнув на фигурантов из числа западных политических и общественных деятелей, ранее выступавших с нравоучениями в адрес России.

«А там, как я поняла, все западные “учителя жизни”, которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции о “демократии и правах человека” в интересных позах с не менее интересными партнерами по отдыху», — написала Захарова.

Ранее в числе новых материалов по делу Джеффри Эпштейна появились новые фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона. На одном из снимков он запечатлён в бассейне вместе с Гислейн Максвелл, ранее осуждённой по делу о торговле людьми.

