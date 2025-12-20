Ричмонд
Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании платёжной системы «Мир»

Переговоры между Россией и Таиландом о возможности использования национальной платёжной системы «Мир» на территории королевства продолжаются. Как сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, стороны сохраняют диалог.

Обсуждения этого вопроса ведутся уже несколько лет. Ещё в ноябре 2022 года посол Таиланда в Москве выражал надежду на скорое подключение системы, а в 2023 году тему поднимали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Окончательного решения пока не принято.

Ранее возможность оплачивать услуги российской платёжной картой «Мир» появилась на Мальдивах. С помощью «Мира» можно рассчитаться за дополнительные услуги, такие как массаж или мини-бар. По данным туристов, комиссия за операцию составляет 3%.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.