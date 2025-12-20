Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании платёжной системы «Мир»

Обсуждения этого вопроса ведутся уже несколько лет. Ещё в ноябре 2022 года посол Таиланда в Москве выражал надежду на скорое подключение системы, а в 2023 году тему поднимали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Окончательного решения пока не принято.