Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании платёжной системы «Мир»

Обсуждения этого вопроса ведутся уже несколько лет. Ещё в ноябре 2022 года посол Таиланда в Москве выражал надежду на скорое подключение системы, а в 2023 году тему поднимали главы внешнеполитических ведомств двух стран. Окончательного решения пока не принято.
Ранее возможность оплачивать услуги российской платёжной картой «Мир» появилась на Мальдивах. С помощью «Мира» можно рассчитаться за дополнительные услуги, такие как массаж или мини-бар. По данным туристов, комиссия за операцию составляет 3%.
