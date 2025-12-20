Президент пообещал, что утильсбор не будет вечным

Президент России Владимир Путин назвал временной мерой повышение утилизационного сбора на ввозимые автомобили, признав, что для покупателей это «стало дороговато». Главной причиной решения он назвал необходимость изыскать средства для технологического развития страны.
По словам Владимира Путина, повышение утильсбора связано с попыткой Минфина РФ получить дополнительные доходы «для решения благородной цели — технологического развития».
Он назвал повышение утильсбора одной из мер получения дополнительных доходов в бюджет.
«Надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки», — сказал Владимир Путин в эфире «Итогов года».
В рамках «Прямой линии», которая в этом году была совмещена с большой пресс-конференцией главы государства, президент прокомментировал ситуацию, отметив, что повышенная ставка касается в основном мощных и достаточно дорогих машин.
«Правительство понимает, что это затрагивает преимущественно граждан со средними, относительно хорошими доходами в крупных городах», — заявил Путин.
При этом президент выразил надежду, что фискальная нагрузка со временем снизится, а выбор автомобилистов расширится. Он порекомендовал желающим приобрести машину обратить внимание на отечественные автомобили.
«Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — отметил глава государства.
Новые правила расчёта утильсбора, которые привели к значительному удорожанию ввоза ряда иномарок, вступили в силу 1 декабря 2025 года. Власти рассчитывают, что эти средства будут направлены на развитие отечественной автомобильной промышленности.
Введение новых ставок утилизационного сбора привело к значительному росту цен на ввозимые в страну иномарки с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Кроме того, это повлекло увеличение стоимости таких машин на вторичном рынке.