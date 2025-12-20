Правительство России дало согласие Министерству обороны на прекращение действия ряда двусторонних соглашений в военной сфере со странами Запада.
Речь идет о соглашениях, заключенных в период с 1992 по 2002 год с рядом европейских государств. Среди них — Болгария, Германия, Польша, Румыния, Норвегия, Дания, Чехия, Бельгия, Хорватия и Нидерланды.
Это соглашение с Болгарией от 4 августа 1992 года (София), договор с Германией от 13 апреля 1993 года (Москва), а также аналогичные документы с Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией.
«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры», — следует из документа.
Кроме того, также будет расторгнут меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами России и Великобритании, подписанный в 1997 году.
Как распорядился премьер-министр Михаил Мишустин, в начале декабря 2025 года Россия прекратила действие соглашений о военном сотрудничестве с тремя странами: Канадой, Францией и Португалией.
По словам министра обороны Андрея Белоусова, в 2025 году Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с восемью странами, среди которых Белоруссия и ряд государств Центральной и Юго-Восточной Азии. На итоговой коллегии Минобороны он также сообщил, что в 2026 году планируется заключить аналогичные договоры еще с шестью странами.
При этом президент России Владимир Путин заявил о готовности к взаимодействию с Соединенными Штатами и европейскими странами, включая Великобританию, но только на равноправной и уважительной основе.
Он также напомнил высказывание бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля о том, что будущее Европы как независимого центра возможно лишь в союзе с Россией. Тогда же Путин отверг утверждения о якобы планах России «напасть» на Европу, заявив, что Москва никогда этого не планировала. По его мнению, подобные заявления делаются для внутреннего потребления, чтобы создать образ врага и отвлечь внимание населения от реальных трудностей в экономике и социальной сфере Европы.