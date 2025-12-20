Он также напомнил высказывание бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля о том, что будущее Европы как независимого центра возможно лишь в союзе с Россией. Тогда же Путин отверг утверждения о якобы планах России «напасть» на Европу, заявив, что Москва никогда этого не планировала. По его мнению, подобные заявления делаются для внутреннего потребления, чтобы создать образ врага и отвлечь внимание населения от реальных трудностей в экономике и социальной сфере Европы.