Постпред США Уитакер: Киеву стоит готовиться к боям в 2026 году

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер предупредил киевский режим о том, что военные действия могут продолжиться и в следующем, 2026 году. Это заявление он сделал в эфире Fox News.
«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, боевые действия продолжатся. Но президент [США Дональд] Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если появится хотя бы малейший шанс достичь соглашения, мы им воспользуемся», — поделился постпред.
Также Уитакер ответил на вопрос о готовности России к завершению конфликта на Украине, сообщив, что ответ на этот вопрос станет известен в ближайшие выходные.
Накануне, в ходе большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, президент России Владимир Путин обозначил чёткое условие для прекращения огня. Глава государства заявил, что Россия готова немедленно остановить боевые действия.
Также президент ранее подчеркивал, что Россия пошла на значительные уступки ради установления мира в Украине. При этом российский лидер отметил, что не видит аналогичной готовности к переговорам со стороны Киева.