Политолог оценил форму Путина на прямой линии

Не менее важно и то, что внимание в ходе мероприятия было уделено проблемам, волнующим людей в повседневной жизни. Речь, в частности, шла о телефонном мошенничестве и мерах противодействия ему. Владимиром Путиным был дан верный и простой совет: прерывать разговор с аферистами, как только слышите упоминания об имуществе, деньгах и подобных темах. Павел Данилин также указал на значимость высказанных президентом оценок российско-китайского партнерства и его личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Как подчеркнул политолог, ответы на все вопросы были четкими и исчерпывающими, каждая поднятая тема получила развернутое освещение.