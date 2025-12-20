Политолог оценил форму Путина на прямой линии

Данилин заявил, что на прямой линии Путиным были даны ответы на важнейшие вопросы.
Политолог Павел Данилин дал высокую оценку прошедшей прямой линии президента РФ Владимира Путина, охарактеризовав ее как блестящую. По его словам, глава государства продемонстрировал превосходную форму, глубокое знание затронутых тем и яркую личную харизму.
«Оценивая всю итоговую линию, можно сказать, что это была блестящая прямая линия. Президент находится в отличной форме: длительное время проведения, компетентность в ответах на все вопросы, умение использовать интересные шутки, довольно яркие афоризмы», — заявил Данилин для Life.ru.
Он также подчеркнул, что все это сопровождалось серьезным аналитическим разбором ситуации как внутри страны, так и на международной арене. По словам эксперта, в ходе прямой линии были затронуты ключевые для граждан темы: инфляция, ключевая ставка Центробанка, налоговая политика и другие социально значимые вопросы, включая уровень заработных плат, демографическую ситуацию и программу семейной ипотеки, распространяющуюся на те города, где темпы жилищного строительства остаются недостаточно высокими. Отдельный крупный блок, напомнил политолог, был посвящен геополитике, специальной военной операции и мерам социальной поддержки ее участников.
Не менее важно и то, что внимание в ходе мероприятия было уделено проблемам, волнующим людей в повседневной жизни. Речь, в частности, шла о телефонном мошенничестве и мерах противодействия ему. Владимиром Путиным был дан верный и простой совет: прерывать разговор с аферистами, как только слышите упоминания об имуществе, деньгах и подобных темах. Павел Данилин также указал на значимость высказанных президентом оценок российско-китайского партнерства и его личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Как подчеркнул политолог, ответы на все вопросы были четкими и исчерпывающими, каждая поднятая тема получила развернутое освещение.
Ранее на прямой линии и итоговой пресс-конференции Путин за почти 4,5 часа ответил примерно на 80 вопросов от граждан, российских и иностранных журналистов, особое внимание уделив запросам региональных СМИ. Тогда президент подробно остановился на ситуации в зоне СВО, санкциях, инфляции, зарплатах, ценах, пенсиях, семейной ипотеке, отношениях с Западом и сформулировал послание потомкам о будущем России.