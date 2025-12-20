Ричмонд
МИД Индии: в армию России завербованы 202 индийца

В российские вооруженные силы для участия в конфликте на Украине завербованы 202 гражданина Индии, заявил глава индийского МИД Кирти Вардхан Сингх. 26 из них погибли.

Источник: Reuters

«Благодаря согласованным усилиям правительства 119 из них были досрочно уволены; по сообщениям российской стороны, 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести», — сообщил Сингх (цитата по The Economic Times).

Как уточнил глава МИД Индии, власти страны продолжают прикладывать усилия для досрочного увольнения из российской армии 50 индийцев. Он добавил, что ведомство помогло с возвращением в Индию тел 10 погибших граждан.

В октябре 2024 года МИД Индии сообщал, что из российской армии возвращены 85 граждан. В марте того же года власти страны заявляли, что раскрыли преступную сеть, которая занималась вербовкой людей для участия в боевых действиях.