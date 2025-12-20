МИД Индии: в армию России завербованы 202 индийца

«Благодаря согласованным усилиям правительства 119 из них были досрочно уволены; по сообщениям российской стороны, 26 человек погибли, а семь числятся пропавшими без вести», — сообщил Сингх (цитата по The Economic Times).
Как уточнил глава МИД Индии, власти страны продолжают прикладывать усилия для досрочного увольнения из российской армии 50 индийцев. Он добавил, что ведомство помогло с возвращением в Индию тел 10 погибших граждан.
В октябре 2024 года МИД Индии сообщал, что из российской армии возвращены 85 граждан. В марте того же года власти страны заявляли, что раскрыли преступную сеть, которая занималась вербовкой людей для участия в боевых действиях.