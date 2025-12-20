Ричмонд
В телефонной книге Эпштейна нет Трампа, но есть «Капитан Америка»

В телефонных контактах Джеффри Эпштейна числятся родственники Трампа, но не сам президент США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги, связанной с делом финансиста Джеффри Эпштейна, хотя в списке фигурируют имена «Ивана Трамп» и «Иванка Трамп», а также «доктор Генри Киссинджер» и «Крис Эванс».

Министерство юстиции США в субботу опубликовало часть материалов дела Эпштейна в соответствии с недавно принятым законом. В числе документов оказалась «книга контактов» — фотокопии страниц с алфавитным списком имён и фамилий, при этом часть информации была скрыта чёрными прямоугольниками.

Среди прочих упоминаний на букву Т значатся «Трамп Блэйн» и «Трамп Роберт». Кроме того, в книге присутствуют «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка», что совпадает с именами родственников президента. В списке также указаны «Крис Такер» и «Крис Эванс», совпадающий по имени с актёром, исполнявшим роль Капитана Америки.

Ранее в числе новых материалов по делу Джеффри Эпштейна появились новые фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона.

