«Почему все так дорого?»: Путин дал ответ

Продовольственная инфляция для каждого россиянина зависит от его индивидуальной продуктовой корзины и может не совпадать со средним уровнем инфляции по стране. На этот вопрос, заданный многодетным отцом из Самарской области о росте цен на продукты, президент Владимир Путин ответил в ходе прямой линии.
«Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли почти в два раза», — процитировали ведущие прямой линии слова мужчины.
В ответ глава государства объяснил, что усреднённая инфляция — это «средняя температура по больнице», которая не всегда отражает реальные расходы конкретных людей.
Путин уточнил, что продовольственная инфляция по отдельным категориям может быть выше, что напрямую связано с составом продуктовой корзины человека. Если в ней преобладают белковые продукты — мясо и курица, — это заметно сказывается на семейном бюджете, отметил российский лидер.
Лидер страны призвал правительство внимательно следить за ценами в разных сегментах и учитывать ситуацию по группам населения, особенно по семьям с детьми.
Ранее глава государства отметил, что резкий рост цен на курицу и яйца вызвал жёсткую критику властей, однако в настоящее время цены не только стабилизировались, но и снизились примерно на 10−16%.
Накануне Федеральная антимонопольная служба России предупредила ритейлеров о недопустимости роста цен на социально значимые продукты из-за грядущего повышения НДС, поскольку для них налог останется на прежнем уровне.
Напомним, по данным Росстата, в России произошли заметные изменения в стоимости продуктов. В сентябре 2025 года индекс потребительских цен вырос до 100,34% по сравнению с августом того же года. При этом на некоторые товары цены снизились, а на некоторые — увеличились.
Согласно официальной информации, плодоовощная продукция в целом подешевела на 3,5%. Так, картофель стал доступнее на 15,2%, морковь — на 16,6%. Также снизилась цена на репчатый лук — на 14,8%, и капусту — на 12,8%.
В то же время зафиксирован рост стоимости некоторых продуктов питания. В частности, помидоры подорожали на 22,7%, сладкий перец — на 7,5%. Апельсины и бананы стали дороже на 4,9% и 3,5% соответственно.