«Почему все так дорого?»: Путин дал ответ

Напомним, по данным Росстата, в России произошли заметные изменения в стоимости продуктов. В сентябре 2025 года индекс потребительских цен вырос до 100,34% по сравнению с августом того же года. При этом на некоторые товары цены снизились, а на некоторые — увеличились.