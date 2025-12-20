Трамп анонсировал поездку во Флориду, где пройдут переговоры по Украине

Кроме того, Axios сообщил, что в Майами планируются контакты США не только с украинской делегацией, но и с представителями России. По его данным, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют встретиться со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.