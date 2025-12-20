Путин сделал серьезное предупреждение по Калининградской области: «Ответы последуют обязательно»

Владимир Путин прокомментировал угрозы блокады Калининградской области в рамках прямой линии 19 декабря.
Президент РФ предупредил, что в случае возникновения угроз в отношении Калининградской области последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт.
Российский глава при этом выразил надежду, что этого не случится.
«Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта», — подчеркнул президент.
На вопрос об атаках на танкеры Путин ответил, что российские вооруженные силы уже действуют в рамках нейтрализации подобных угроз.
В рамках «Итогов года с Владимиром Путиным» российский глава сделал ряд важных заявлений.
Например, Путин подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Европу. По его словам, обвинения такого рода продиктованы внутриполитическими интересами и служат для создания образа внешнего врага, который отвлекает внимание от внутренних экономических и социальных трудностей.
При этом российский глава подтвердил готовность России к партнерству с США и ЕС, которое принесет выгоду всем сторонам. Он вновь указал, что основой такого взаимодействия должны быть равноправие и отсутствие попыток ввести в заблуждение.
По данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, страны НАТО ведут активную разработку планов и механизмов, направленных на осуществление блокады Калининграда. Грушко подчеркнул, что на учениях НАТО практикуются сценарии изоляции региона. Кроме того, он констатировал активный процесс милитаризации Балтийского моря и увеличение присутствия коалиционных сил в этой зоне.
Депутат также указал на норму действующего российского законодательства, в соответствии с которой любая попытка установления блокады на части территории Российской Федерации будет рассматриваться как военное нападение.