Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сделал серьезное предупреждение по Калининградской области: «Ответы последуют обязательно»

Путин: блокада Калининградской области выведет конфликт на немыслимый уровень.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин прокомментировал угрозы блокады Калининградской области в рамках прямой линии 19 декабря.

Президент РФ предупредил, что в случае возникновения угроз в отношении Калининградской области последует беспрецедентная эскалация, способная перерасти в крупномасштабный военный конфликт.

Российский глава при этом выразил надежду, что этого не случится.

«Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта», — подчеркнул президент.

На вопрос об атаках на танкеры Путин ответил, что российские вооруженные силы уже действуют в рамках нейтрализации подобных угроз.

В рамках «Итогов года с Владимиром Путиным» российский глава сделал ряд важных заявлений.

Например, Путин подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Европу. По его словам, обвинения такого рода продиктованы внутриполитическими интересами и служат для создания образа внешнего врага, который отвлекает внимание от внутренних экономических и социальных трудностей.

При этом российский глава подтвердил готовность России к партнерству с США и ЕС, которое принесет выгоду всем сторонам. Он вновь указал, что основой такого взаимодействия должны быть равноправие и отсутствие попыток ввести в заблуждение.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка НАТО заблокировать Калининград может привести к мировой войне. В качестве обоснования он указал на многочисленные высказывания видных западных офицеров и политиков о готовности к нападению на этот российский регион.

По данным заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, страны НАТО ведут активную разработку планов и механизмов, направленных на осуществление блокады Калининграда. Грушко подчеркнул, что на учениях НАТО практикуются сценарии изоляции региона. Кроме того, он констатировал активный процесс милитаризации Балтийского моря и увеличение присутствия коалиционных сил в этой зоне.

Депутат также указал на норму действующего российского законодательства, в соответствии с которой любая попытка установления блокады на части территории Российской Федерации будет рассматриваться как военное нападение.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше