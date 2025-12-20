Путин сделал серьезное предупреждение по Калининградской области: «Ответы последуют обязательно»

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка НАТО заблокировать Калининград может привести к мировой войне. В качестве обоснования он указал на многочисленные высказывания видных западных офицеров и политиков о готовности к нападению на этот российский регион.