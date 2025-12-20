Мирошник: Основное финансирование Украины идет из Берлина и Брюсселя

— Делать очередное турне — это в стиле Зеленского. Разговаривать он может с десятками лидеров, но основные суммы идут из Берлина, при поддержке Брюсселя и Лондона, поэтому вряд ли он сможет найти альтернативу, — сказал Мирошник в интервью «Известиям».
19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.
В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что попытки Европейского союза (ЕС) изъять российские активы являются не кражей, а настоящим грабежом.
Ранее министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем утверждал, что в конечном итоге замороженные активы России будут использованы для поддержки Киева.