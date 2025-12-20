G1: суд разрешил провести хирургическую операцию Болсонару

Суд дал разрешение на проведение хирургической операции бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару, который в настоящее время находится в тюрьме. Об этом сообщил портал G1, ссылаясь на решение судебных органов.
Судья Верховного суда Алешандри ди Мораис одобрил медицинское вмешательство, однако отказал в удовлетворении ходатайства защиты о замене тюремного заключения на домашний арест. Таким образом, Болсонару сможет пройти лечение, оставаясь под стражей.
Проведённое медицинское обследование выявило у экс-президента двустороннюю паховую грыжу, что требует оперативного вмешательства. Ранее его адвокаты просили суд разрешить перевод в больницу и изменить меру пресечения, однако это прошение поддержано не было.
Болсонару признали виновным в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти, суд приговорил экс-президента к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.