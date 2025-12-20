Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

G1: суд разрешил провести хирургическую операцию Болсонару

Суд дал разрешение на проведение хирургической операции по удалению грыжи бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Источник: Аргументы и факты

Суд дал разрешение на проведение хирургической операции бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару, который в настоящее время находится в тюрьме. Об этом сообщил портал G1, ссылаясь на решение судебных органов.

Судья Верховного суда Алешандри ди Мораис одобрил медицинское вмешательство, однако отказал в удовлетворении ходатайства защиты о замене тюремного заключения на домашний арест. Таким образом, Болсонару сможет пройти лечение, оставаясь под стражей.

Проведённое медицинское обследование выявило у экс-президента двустороннюю паховую грыжу, что требует оперативного вмешательства. Ранее его адвокаты просили суд разрешить перевод в больницу и изменить меру пресечения, однако это прошение поддержано не было.

Болсонару признали виновным в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти, суд приговорил экс-президента к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше