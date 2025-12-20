Ричмонд
В США рассказали, как прямая линия Путина сорвала планы Европы

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не собирается ни на кого нападать и готова к переговорам, ломает планы Евросоюза по продолжению конфликта на Украине. Об этом рассказал отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам.

«Они (европейцы. — прим. URA.RU) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам», — заявил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, Европе следует прислушаться к заявлению российского президента о коренных причинах украинского конфликта и отказаться от планов по конфискации замороженных российских активов. Дэвис отметил, что Москва, по его оценке, демонстрирует готовность к диалогу при условии взаимного уважения и подчеркивает отсутствие намерений атаковать другие государства.

Ранее Путин сообщил, что инициатива по дальнейшим шагам в переговорном процессе по Украине находится на стороне Киева и западных стран. Говоря об этом, он подчеркнул, что «мяч сейчас на стороне Киева и западных спонсоров». Глава государства также опроверг утверждения о том, что Россия отвергает мирные инициативы.

