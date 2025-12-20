В США рассказали, как прямая линия Путина сорвала планы Европы

Ранее Путин сообщил, что инициатива по дальнейшим шагам в переговорном процессе по Украине находится на стороне Киева и западных стран. Говоря об этом, он подчеркнул, что «мяч сейчас на стороне Киева и западных спонсоров». Глава государства также опроверг утверждения о том, что Россия отвергает мирные инициативы.