Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол для переговоров из Президентского дворца в Варшаве перед предстоящей встречей с киевским главарем Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Fakt.
Как отмечается, 18 декабря, за день до встречи с Зеленским, польский лидер принял решение демонтировать переговорный стол. Он объяснил, что Круглый стол был перенесён в Музей истории Польши в Варшаве, чтобы символизировать завершение эпохи посткоммунизма.
«Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать “Круглый стол”; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце», — пояснил глава Польши.
Однако нелегитимный украинский политик, несмотря на подготовку Навроцкого, вновь успел оконфузиться. На официальном приеме в Польше, Зеленский умудрился перепутать имя президента Польши Кароля Навроцкого, назвав того Карлом.