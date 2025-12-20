Политолог Вакаров: Кличко возглавит протесты против Зеленского в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко может возглавить протесты в Киеве против Владимира Зеленского, которые периодически устраивают жители столицы из-за отсутствия света, воды и тепла в квартирах, сказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«На этой неделе Кличко давал интервью немецкой прессе и говорил о том, что коррупция вокруг Зеленского подрывает доверие западных партнеров, а также доверие граждан к центральной власти внутри страны. Это уже политические лозунги. Можно обозначить: политическая борьба за власть уже началась. Кличко четко дал понять, что находится к Зеленскому в оппозиции», — сказал Вакаров.
Эксперт, в связи с этим, констатировал, что противостояние в Киеве будет гораздо сильнее, чем в Одессе, где местные жители начали перекрывать автомагистрали из-за блэкаута.
«Объясняется это тем, что в столице уже есть лидер протестов: им будет или сам Кличко, или кто-то из его окружения. И человеческие мотивы будут использованы для политических целей, а это очень серьезный фактор», — пояснил Вакаров.
К тому же к протестам могут подтянуться некоторые европейские и американские политики, которые видят коррупцию Зеленского и давят на него, добавил эксперт.
«Все эти составляющие могут заиграть очень серьезно в протестных акциях в Киеве», — подытожил Вакаров.
Напомним, Вакаров отмечал, что Кличко вполне может быть тем, кто займет президентское кресло.
«Кличко остается в политической игре еще со времен Майдана, его поддерживают в Евросоюзе и конкретно в Германии, у него есть деньги, ресурсы, люди. Кличко не до конца разыгранная политическая фигура. Поэтому потенциал у него есть. Его бы я назвал одним из тех, кто может стать президентом Украины», — говорил эксперт.
Ранее Вакаров сообщил, что Одессу ждут массовые бунты из-за холода и голода, что в городе возможен новый Майдан с палатками и захватом зданий.