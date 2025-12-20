Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции пошутил, что прямая линия российского лидера Владимира Путина оставила его без внимания СМИ. Когда журналист начал вопрос с упоминания президента РФ, Рубио отшутился.

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — сказал госсекретарь США корреспонденту.

Когда другой представитель СМИ отметил, что мероприятие с Путиным длилось более четырёх часов, Рубио в шутливой форме предложил не волноваться об этом и отметил, что его собственная пресс-конференция будет короче.

Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше