Рубио пошутил, что прямая линия Путина отвлекает внимание от его брифинга

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — сказал госсекретарь США корреспонденту.
Когда другой представитель СМИ отметил, что мероприятие с Путиным длилось более четырёх часов, Рубио в шутливой форме предложил не волноваться об этом и отметил, что его собственная пресс-конференция будет короче.
Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.
