Трамп на фоне переговоров в Майами заявил, что отправится во Флориду

Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил о намерении отправиться во Флориду.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил о намерении отправиться во Флориду. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Американский лидер отметил, что планирует провести во Флориде рабочие встречи, однако конкретные даты предстоящей поездки уточнять не стал. Детали возможной программы визита также не раскрывались.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Россия и США могут провести в Майами саммит, посвящённый вопросам мирного урегулирования на Украине. По данным издания, такие переговоры не исключены в конце текущей недели.

В то же время портал Axios писал, что 20−21 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером.

